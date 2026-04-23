        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'ne Dünya Sağlık Örgütünden "EMT bayrağı"

        Bingöl'de Sağlık Bakanlığınca kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Lojistik ve Operasyon Merkezi'ne incelemeler sonucu Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Acil Tıbbi Müdahale Ekibi (EMT) bayrağı" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı ile DSÖ'nün merkez ve Türkiye teşkilatınca, merkezde iki gün süren kapsamlı değerlendirme süreci tamamlandı.

        Heyetin yaptığı inceleme sonucu UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'ne "DSÖ EMT bayrağı"nın verilmesi uygun görüldü.

        Bayrağın verilmesi dolayısıyla merkezdeki toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Cahit Çelik, uluslararası düzeyde büyük anlam taşıyan başarı elde edildiğini söyledi.

        Kentin depremsellik açısından son derece hassas bölgede yer aldığına işaret eden Çelik, UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin sadece ülke için değil küresel ölçekte de dikkat çeken kapasiteye ulaştığını belirtti.

        Çelik, şöyle konuştu:

        "UMKE EMT, tip bir mobil, tip bir sabit ve tip iki olmak üzere üç ayrı kurulumun aynı anda gerçekleştirilip uluslararası verifikasyon aldığı dünyadaki en önemli yerlerden bir tanesidir. Bu başarı, ilimiz adına olduğu kadar ülkemiz adına da tarihi bir nitelik taşımaktadır. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın güçlü koordinasyonu, Dünya Sağlık Örgütünün kıymetli katkıları ve sahada büyük bir özveriyle çalışan UMKE personelimizin emeği, en büyük payı oluşturmaktadır. Bugün burada Dünya Sağlık Örgütünün merkez, Avrupa ve Türkiye teşkilatlarından temsilcilerinin yanı sıra dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen gözlemcilerin bulunması, Bingöl'de ortaya konulan bu modelin uluslararası ölçekte örnek alındığının açık bir göstergesidir. Bu durum, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir."

        - "Burada çok güzel bir lojistik, eğitim ve operasyon merkezimiz kuruldu"

        Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar da afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        Sağlık alanında görevlerinin çok fazla olduğunu belirten Çınar, "Hem ulusal hem de uluslararası alanda gerekli standardizasyonları sağlayarak DSÖ'nün uluslararası verifikasyonu olan EMT tip 2'yi 2020 yılında almıştık. Onun güncellenmesiyle birlikte EMT tip bir sabit ve mobil için başvuruda bulunmuştuk. Bizim Bingöl'ü tercih etmemizin birçok sebebi var. Bingöl ülkemizin bulunduğu coğrafyada ülkemizden geçen iki büyük fay hattının birleşim noktası, bildiğiniz gibi. Özellikle hem bu farkındalığı artırmak hem de burada hazırlığımızın üst seviyede olduğunu görmek istedik. Gerçekten burada çok güzel bir lojistik, eğitim ve operasyon merkezimiz kuruldu." ifadelerini kullandı.

        DSÖ EMT Sekreterliğinde görevli Dr. Roy Anthony G. Cosico da UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin uluslararası görevlendirmeye uygun temel ilke ve ana standartları karşıladığını dile getirerek, klinik hizmetler, operasyonel destek, lojistik ve hijyen alanlarında yapılan çalışmalar dolayısıyla UMKE'yi tebrik etti.

        Konuşmaların ardından DSÖ heyeti tarafından bayrağın teslimi yapıldı.

        Vali Çelik ile beraberindekiler, UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

