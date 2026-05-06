Bingöl'de 40 üreticiye yüzde 70 hibeli süt soğutma tankı desteği

Bingöl'de "DAP Bingöl Süt Hayvancılığı Gelişiyor Projesi" kapsamında 40 üreticiye yüzde 70 hibe ile süt soğutma tankı verildi.



Süt hayvancılığının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde süt soğutma tankı dağıtımı ve "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" sertifika programı düzenlendi.



Programda, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi 40 üreticiye, 300 ve 500 litre kapasiteye sahip yüzde 70'i hibe 40 süt soğutma tankı dağıtıldı.



Öte yandan, bu yıl düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"nu tamamlayan 13'ü kadın, 49'u erkek 62 kursiyere sertifikaları verildi.



Programa, Bingöl Valisi Cahit Çelik, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, sektör temsilcileri ile üreticiler katıldı.

