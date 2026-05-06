        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de 40 üreticiye yüzde 70 hibeli süt soğutma tankı desteği

        Bingöl'de 40 üreticiye yüzde 70 hibeli süt soğutma tankı desteği

        Bingöl'de "DAP Bingöl Süt Hayvancılığı Gelişiyor Projesi" kapsamında 40 üreticiye yüzde 70 hibe ile süt soğutma tankı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Süt hayvancılığının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde süt soğutma tankı dağıtımı ve "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" sertifika programı düzenlendi.

        Programda, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi 40 üreticiye, 300 ve 500 litre kapasiteye sahip yüzde 70'i hibe 40 süt soğutma tankı dağıtıldı.

        Öte yandan, bu yıl düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"nu tamamlayan 13'ü kadın, 49'u erkek 62 kursiyere sertifikaları verildi.

        Programa, Bingöl Valisi Cahit Çelik, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, sektör temsilcileri ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

