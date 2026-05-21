        Bingöl'de "Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

        Giriş: 21.05.2026 - 15:05
        Bingöl Belediyesi ile Bingöl Üniversitesince Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayda, Bingöl'ü altyapıda daha verimli, çevreye duyarlı, afetlere karşı daha dirençli ve insan odaklı bir "Akıllı Kent" haline getirmenin yol haritası çizilecek.

        Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin artık veriyi kullanan, kaynakları doğru yöneten ve vatandaşına etkin hizmet sunan akıllı sistemlerle değerlendirildiğini söyledi.

        Akıllı şehir yaklaşımının teknoloji odaklı dar bir dönüşüm anlayışının ötesinde, insanı merkeze alan bütüncül bir kalkınma modeli olduğunu belirten Çelik, bu anlayışın şehir yaşamının her alanında daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler hedeflediğini bildirdi.

        Gelişmiş şehirlerin artık yalnızca fiziksel büyüklükleriyle değil, veriyi kullanma, kaynakları yönetme ve vatandaşlarına sundukları hizmet kalitesiyle değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Akıllı şehir yaklaşımı artık bir tercih değil. Şehrin geleceğine hazırlanabilmesi açısından stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bingöl ise bu dönüşüm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Genç nüfusu, gelişen şehir yapısı, üniversitesi, kurumsal işbirliği kapasitesi ve coğrafi konumu ile şehrimiz doğru planlama ve güçlü bir vizyonla bölgesel ölçekte örnek gösterilebilecek bir dönüşüm süreci geliştirebilecek imkanlara sahiptir. Bingöl deprem başta olmak üzere çeşitli doğal afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir şehirdir. Bu nedenle akıllı şehir yaklaşımı bir tercih olmanın ötesinde güvenli, dirençli, sürdürülebilir bir şehir, geleceği açısından stratejik bir gerekliliktir. Proje kapsamında hazırlanan değerlendirmelerde Bingöl'ün Doğu Anadolu Fay Zonu'na yakınlığı, geçmişte yaşanan büyük depremler, plansız kentleşme baskısı, ulaşım sorunları ve altyapı yetersizlikleri, şehrimizin geleceğinin daha planlı, verimli, veri temelli bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılan temel unsurlar arasında gösterilmektedir."

        Çelik, bazı yerleşim alanlarının afet riski açısından taşıdığı hassasiyetin şehirleşme politikalarının bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesini gerekli kıldığını vurgulayarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin şehirleşme politikalarının bilimsel veriler ışığında yeniden ele alınmasının önemini bir kez daha gösterdiğini anımsattı.

        Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen de veriyi doğru yöneten, dijital dönüşümü yakalayan ve insanı merkeze alan şehirlerin geleceğe daha güçlü hazırlandığını belirtti.

        Akıllı şehir yaklaşımını yalnızca teknik bir dönüşüm olarak görmediklerini kaydeden Çeçen, "Bunun aynı zamanda sosyal hayatı, çevreyi, güvenliği, ulaşımı ve şehir yönetimini kapsayan bütüncül bir vizyon olduğuna inanıyoruz. Çalıştay da aslında bir vizyonun önemli bir parçasıdır. Çalıştayda, Bingöl'ün geleceğini ilgilendiren çok önemli konular ele alınacaktır." diye konuştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da 2015-2016 yıllarından itibaren akıllı şehirler kavramının dünyada bir trend olmaya başladığını kaydetti.

        Ulusal akıllı şehir stratejisini oluşturduklarını anlatan Kısa, şunları kaydetti:

        "Böylece tüm yerel yönetimlerimiz kendi kapasitelerini geliştirirken ulusal standartlara ve sistemlere de uygun hareket etmesi için bir yol haritası hazırladık. Bu süreçte önümüzdeki en büyük engellerden biri pandemi, diğeri ise sonrasında yaşanan afetler oldu. Bütün dünya durdu, biz gelişmeye devam ettik ve geldiğimiz noktada tüm dünyayla yarışabilir hale geldik. Bakanlığımızdaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, akıllı şehirler kavramı kapsamında yerel yönetimlere ne yapabiliriz diye düşündük ve stratejimizin içine bazı uygulamalar geliştirdik. Bu uygulamaların dünyada örnekleri bulunan, kullanıldığı takdirde yerel yönetimlerde vatandaşa ve belediyelere maksimum fayda sağlayan uygulamalar olmasını istedik. Bunlardan biri de ulusal akıllı şehirler kapsamında ihtiyaç duyduğumuz veri kaynaklarını oluşturan açık veri platformu oldu."

        Konuşmaların ardından İtalya'nın Basilicata Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beniamino Murgante ve Cagliari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Chiara Garau tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

