        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de "Bingöl: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu" başladı

        Bingöl'de düzenlenen "Bingöl: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu"na videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir şehri güçlü kılan şey, sahip olduğu binalar, yollar ya da fiziki imkanlar kadar, geçmişiyle kurduğu bağla da yakından alakalıdır. Hafızasını koruyabilen şehirler ayakta kalır. Tarihini bilen toplumlar geleceğe daha sağlam yürür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle organize edilen "Bingöl: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu" Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde başladı.

        Sempozyumun açılışına videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sempozyumun Bingöl'ün tarihsel derinliğini, kültürel zenginliğini ve medeniyet birikimini çok yönlü biçimde ele alması bakımından önemli bir anlam taşıdığını söyledi.

        Bingöl'ün sahip olduğu kültürel çeşitlilik, güçlü toplumsal yapısı, manevi iklimi ve köklü ilim geleneğiyle dikkati çektiğini ifade eden Yılmaz, Bingöl ve çevresinin binlerce yıllık geçmişiyle Doğu Anadolu'nun önemli tarih havzalarından biri olarak öne çıktığını belirtti.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bir şehri güçlü kılan şey, sahip olduğu binalar, yollar ya da fiziki imkanlar kadar, geçmişiyle kurduğu bağla da yakından alakalıdır. Hafızasını koruyabilen şehirler ayakta kalır. Tarihini bilen toplumlar geleceğe daha sağlam yürür. Bu nedenle şehirlerin kültürel birikimini bilimsel çalışmalarla kayıt altına alan, sözlü hafızasını görünür hale getiren, tarihsel sürekliliğini akademik zeminde ele alan her çalışmayı son derece kıymetli görüyoruz. Bingöl ve çevresi Urartu döneminden Roma ve Bizans'a, İslam fetihlerinden Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerin izlerini taşımıştır. Elbette bir şehrin hafızası yalnızca taş yapılarda ya da arşiv belgelerinde yaşamaz. Asıl hafıza, insanların dilinde, hikayelerinde, türkülerinde, geleneklerinde ve kuşaktan kuşağa aktarılan ortak kültüründe yaşar. Bingöl'ün güçlü sözlü kültürü, halk anlatıları, dengbejlik geleneği, ağıtları ve toplumsal hafızası bu açıdan son derece kıymetlidir. Aynı şekilde bölgenin medrese geleneği ve ilim birikimi de Bingöl'ün kültürel kimliğinin önemli parçalarından biridir. Medreseler, eğitim verilen kurumlar olmanın ötesinde, kültürel aktarımın, ahlaki terbiyenin ve toplumsal birlik anlayışının da merkezinde yer almıştır."

        Sempozyumun en değerli yönlerinden birinin de Bingöl'ün bütün bu çok katmanlı yapısını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alması olduğuna işaret eden Yılmaz, "Tarih, sosyoloji, edebiyat, ilahiyat, şehir çalışmaları ve kültürel araştırmalar gibi farklı alanlardan akademisyenlerin katkısıyla ortaya çıkacak çalışmaların, şehrimizin akademik hafızasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Dünyada şehirler arasındaki rekabetin artık farklı bir zeminde ilerlediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kültürel kapasitesi güçlü, bilimsel üretimi yüksek, insan kaynağını iyi yetiştiren şehirler öne çıkıyor. Bu noktada üniversitelerimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü üniversiteler, bilgi üreten, AR-GE yapan, şehirle bağ kuran ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına yön veren stratejik kurumlardır. Son yıllarda yükseköğretim alanında önemli dönüşümler gerçekleştirdik. Üniversitelerimizin daha araştırmacı, daha yenilikçi, şehirle daha bütünleşik ve uygulama odaklı kurumlar haline gelmesini hedefliyoruz. Bingöl Üniversitesinin son dönemde ortaya koyduğu vizyon, şehirle kurduğu ilişki bakımından dikkat çekicidir. Özellikle tarım, hayvancılık, arıcılık, kırsal kalkınma ve bölgesel üretim alanlarında yürütülen çalışmaların şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Üniversitenin sahip olduğu 'Pilot Üniversite' yaklaşımı akademik bilgiyi doğrudan saha ile buluşturan önemli bir model ortaya koymaktadır. Bunun yanında üniversitenin 'Yeni Nesil Üniversite' vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar da son derece kıymetlidir. Kurumsal yönetişimden dijital dönüşüme, yapay zeka uygulamalarından kalite süreçlerine kadar birçok alanda yeni bir anlayış geliştirildiğini görüyoruz."

        Üniversitelerin artık değişen dünyaya daha hızlı uyum sağlayabilen, teknolojiyle bütünleşen ve araştırma kapasitesini toplumsal faydaya dönüştürebilen yapılar haline gelmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Özellikle veri temelli yönetim anlayışı, dijital altyapıların güçlendirilmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme süreçleri ve disiplinlerarası çalışma kültürü, geleceğin üniversite modelinin temel unsurları arasında yer almaktadır. Ayrıca üniversitenin yeni fakülteler, araştırma altyapıları, mühendislik, havacılık, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarına yönelik planlamaları da geleceğe dönük önemli bir perspektif ortaya koymaktadır. Bizler de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilimsel üretimi artıran, gençlerimizi çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştiren, teknoloji geliştiren ve şehirleriyle birlikte büyüyen üniversite modelini desteklemeye devam ediyoruz. Böylesine anlamlı bir organizasyonu hayata geçiren Bingöl Üniversitesini, Sayın Rektörümüzü, Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni, Bingöl Gazeteciler Cemiyetini, düzenleme ve bilim kurullarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sempozyuma katkı sunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik'in de yaptığı konuşmanın ardından sempozyumun birinci oturumu başladı.

        Sempozyum, 15-16 Mayıs'ta çevrimiçi gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

