Bingöl'de düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonu'nun organizasyonuyla Murat Nehri'nde 8 Mayıs'ta başlayan ve 10 ilden 400 sporcudan oluşan 77 takımın kıyasıya yarıştığı müsabaka slalom yarışlarıyla sona erdi.



Karma kategoride Rize Güneysu Spor Lisesi 1'inci, Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü ve Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.



Erkekler kategorisinde de Rize Güneysu Spor Lisesi 1'inci, Tunceli Spor Lisesi 2'nci, Rize Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü ve Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi 4'üncü sırada yer aldı.



Kızlar kategorisinde ise Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci, Rize Güneysu Spor Lisesi 2'inci, Tunceli Spor Lisesi 3'üncü ve Düzce Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.



Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupaları, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkan Vekili Çerkez Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sinan Sert, Türkiye Kano Federasyonu temsilcisi Serhat Yıldız tarafından verildi.

