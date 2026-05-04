Bingöl'de evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Bingöl'de bir evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.



Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, apartmanda yaşayan 13 kişi dumandan etkilendi.



Dumandan etkilenen 5 kişiye bölgede hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 8 kişi de Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

