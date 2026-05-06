        Bingöl Haberleri Bingöl'de kayıp emekli öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) yakınlarının 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.

        Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.

        Önceki gün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

