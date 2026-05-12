        Giriş: 12.05.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Bingöl'de kent merkezini kapsayan Deprem Master Planı tamamlandı

        Valilik koordinasyonunda Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve AFAD'ın destekleriyle, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi tarafından Deprem Master Planı çalışmaları yürütüldü.

        Merkezin Müdürü Kenan Akbayram'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ve merkez ilçeyi kapsayan planda, jeolojik veriler, zemin yapısı, bina dayanıklılığı ve toplumsal hazırlık gibi çok boyutlu unsurlar ele alınarak stratejik bir çerçeve ortaya konuldu.

        Deprem Master Planı'nın sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Vali Cahit Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda toplantı yapıldı.

        Akbayram, toplantıda yaptığı sunumla plan hakkında bilgi verdi.

        Vali Çelik, burada gazetecilere, Bingöl'ün en büyük sorunu ve gerçeğinin deprem olduğunu söyledi.

        Deprem Master Planı'nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de iki ilde deprem master planı yapıldı. Deprem Master Planı'nda belirtilen 12 başlık çerçevesinde alacağımız önlemler ve tedbirler bize yön verecek. Hem ilimizin depremlere hazırlığı hem de afetlere müdahale konusunda bu master planı bizim için ciddi bir yön çiziyor. İnşallah bizler de master planda belirtilen tedbirleri alacak, ilgili kurumlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Belediyemiz, İl AFAD Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra deprem toplanma alanları gibi birçok konuda arkadaşlarımızın önerileri var. Biz de bu çerçevede ilimizi depreme daha dayanıklı ve daha hazırlıklı bir hale getirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Özellikle sunumun ardından, yapı stokunun gözden geçirilmesine yönelik olarak ajansın desteğiyle, üniversitemizin öncülüğünde ve diğer kurumların katkısıyla daha detaylı bir çalışma yürüteceğiz."

        Akbayram da Bingöl Belediyesi'nin talebi üzerine 14 araştırmacı bilim insanıyla birlikte çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

        Çalışmayla yapıların olası risklerini ortaya koyduklarını ifade eden Akbayram, şunları kaydetti:

        "Depreme dayanıklı ve daha insan odaklı bir Bingöl'ün kentsel planlamasının nasıl yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıldı. Olası afet durumlarına yönelik hazırlıklar, psikososyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alındı, mevcut sorunlar ve öneriler master planda tartışıldı. Bununla birlikte tüm verilerin coğrafi bilgi sistemleri altyapısına entegre edilmesi planlandı. Bu sayede olası risklerin belirlenmesi, afet risklerinin yönetilmesi ve afet sonrası süreçlerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bingöl'e hayırlı olmasını diliyoruz."

        Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasip Ekici, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Ortak, Bingöl Belediyesinde görevli müdürler ile akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

