Bingöl'de kontrolden çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACG 816 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Karan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

