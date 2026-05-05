        Bingöl Haberleri Bingöl'de nisan ayında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı

        Bingöl'de nisan ayında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı

        Bingöl'de nisan ayında gerçekleşen 596 asayiş olayına ilişkin 432 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

        Giriş: 05.05.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, 1-30 Nisan'da kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Bu kapsamda emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 596 asayiş olayının kayıtlara geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu olaylarla ilgili 432 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 7 tabanca, uzun namlulu silah, 6 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, kesici-delici alet ile kasatura ele geçirildi. Ayrıca 87 uzun namlulu silah fişeği ve 37 tabanca mühimmatına el konuldu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise toplam 310 olayda 113 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 kilo 488 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 111 sentetik hap, 1072 kök kenevir, 1,84 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca hassas terazi ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 34 olayda 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda gümrük kaçağı 670 paket sigara ve 88 kilogram açık tütün ile 8 araç, 10 kaçak kazı malzemesi, 3 sahte kimlik ile çeşitli kaçak ürün ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 33 bin 721 araç ve sürücü kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 3 bin 894 sürücüye cezai işlem uygulandı, 167 araç trafikten men edildi."


        Öte yandan, arananlara yönelik çalışmalarda da 236 kişi yakalandığı, terörle mücadele kapsamında ise 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de 3 olayda 6 şüpheli yakalandı, 8 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

