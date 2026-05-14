Bingöl'de "özel öğrenciler" için mezuniyet etkinliği düzenlendi

Bingöl'de Engelliler Haftası kapsamında Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri için mezuniyet etkinliği düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.



Özel öğrenciler, yaklaşık 1 ay süren hazırlık sürecinin ardından etkinlikte halk oyunları, tiyatro ve şiir dinletisi sundu. Etkinlikte ayrıca Karagöz-Hacivat oyunu ile öğrenciler tarafından hazırlanan haber bülteni ve röportajlar da yer aldı. Öğrenciler, programın sonunda öğretmenleriyle oluşturulan koroda Türkçe ve Zazaca eserler seslendirdi.



Daha sonra mezun olacak öğrencilere belgeleri verildi, ardından kep atma töreni gerçekleştirildi.



Öğrencilerin sahnede sergilediği performans, aileleri ve katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.



Okulu birincilikle bitiren Mehmet Arif Korkut, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerine ve ailelerine verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.



Anne ve babalarının geceleri kendileri için uykusuz kaldığını ifade eden Korkut, şöyle konuştu:



"Yoruldunuz ama hiç söylemediniz. 'Benim çocuğum da başaracak' dediniz. Elimizi hiç bırakmadınız. Sabahları beni okula dualarla uğurladınız. Akşamları kapıda umutla beklediniz. Sizin sabrınız, gözyaşınız ve inancınız olmasa ben bugün burada olamazdım. Hakkınızı ödeyemem. Ve benim canım arkadaşlarım, bugün en büyük alkış bizim. Aynı yolda yürüdük, aynı zorlukları paylaştık. Birlikte güldük, birlikte başardık. Biz bu hayata diğerlerinden farklı bir tonda, farklı bir ritimle başladık. Yolumuzda daha sert rüzgarlar vardı ama bakın, buradayız."



Atölyelerinde parmak uçlarıyla ahşaba şekil verdiklerini, boncuklara hayallerini işlediklerini ve toprağa umut ektiklerini dile getiren Korkut, "Bizim özel oluşumuz bir eksiklikten değil, dünyanın henüz keşfedemediği kadar berrak bir yüreğe sahip olmamızdandır. Bu kapıdan çıkarken elimizde sadece diplomalarımız yok; öğretmenlerimizin şefkati, ailelerimizin bitmek bilmeyen duaları ve birbirimizin gözlerinden aldığımız o sönmeyen ışık var. Biz özeliz, biz güçlüyüz. Bu dünyayı daha naif ve daha dürüst kılacak olan bizleriz. Bingöl Özel Eğitim Meslek Okulundan mezun olmanın gururuyla yolumuz aydınlık, yarınlarımız umut dolu olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerince hazırlanan el emeği ve ebru sanatı ürünleri, SMA hastası Efrayim Gökalp'in tedavisine destek amacıyla satışa sunuldu.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Buğrahan, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Burhan Bürkek, öğretmenler ve veliler katıldı.

