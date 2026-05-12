Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergahlar belirlendi

Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergah yerleri belirlendi.





Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ocak 2026 tarihli ve ilgili valilik oluru ile bu yıl için belirlenen Karşıyaka ve Saray Mahallesi, Kentpark yanı, Ilıcalar ve Sancak Beldesi yürüyüş güzergahları ve açık hava toplantısı (miting) alanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, Genç Caddesi'nde bulunan yürüyüş güzergahı ve açık hava toplantısı (miting) alanında güncellemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, 2026 yılı içerisinde il merkezi ile merkeze bağlı beldelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergahlar ile toplantı ve gösteri yürüyüşünün halka duyurulmasına yönelik ilan, afiş ve pankart asılacak yerler şu şekilde ifade edildi:



"Yürüyüş güzergahları, Kültür ve Genç Caddesi'nin kesiştiği yer olan Hacı Hıdır Cami önü toplanma alanından hareketle, Genç Caddesi'ni takiben, İnönü Caddesi'nin kesiştiği kavşağın (Dörtyol Kavşağı) yanında bulunan Kent Meydanı'na (etkinlik alanı), Karşıyaka Mahallesi Erdem Sokak Hz. Osman Cami yanı toplanma alanından hareketle, Şehit Hikmet Tekin Bulvarını takiben Karşıyaka Anaokulu önüne kadar olan güzergah. Saray Mahallesi Hasan Basri Caddesi'nin 91. Sokak ile kesiştiği yer (DSİ arkası) toplanma alanından hareketle, Hasan Basri Caddesi ve Zambak Sokağı takiben Sağlık Caddesi'ne kadar olan güzergah. Saray Mahallesi Hasan Basri Caddesi'nin 91. Sokak ile kesiştiği yer (DSİ arkası) toplanma alanından hareketle, Hasan Basri Caddesi ve Zambak Sokağı takiben Sağlık Caddesine kadar olan güzergah. Yürüyüş Güzergahı, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bülent Arınç Caddesi ile Palamut Caddesi'nin kesiştiği yer (Bülent Arınç Caddesine taşmayacak şekilde) toplanma alanından hareketle, Palamut Caddesini ve 1509. Caddeyi takiben Kentpark yanı 1509. Cadde ve Rıfat Hisarcıklıoğlu Caddesi'nin kesiştiği yere kadar olan güzergah. Ilıcalar Belediyesi önünden, Kamışlı Mahallesinden Ilıca Mahallesi yolu bitiş kavşağına kadar olan güzergâh Ilıcalar Beldesi Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, Ilıca Mahallesi güzergahı. Sancak Belediyesi önünden, Hoşkar ve Çimenli Mahallesi yolu bitiş kavşağına kadar olan güzergah. Sancak Beldesi Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, Hoşkar Mahallesi güzergahı. Genç Caddesi Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, Genç ve Mevlana Caddesinin kesiştiği yer ile Genç ve Fatih Caddesinin kesiştiği yer arasına (TOKİ konutları önü) kadar olan alan. Karşıyaka Mahallesi Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, Şehit Hikmet Tekin Bulvarı ile Anadolu Lisesi Caddesi'nin kesiştiği yerden (Karşıyaka Anaokulu önü), Stad Sokağın kesiştiği yere kadar olan alan. Saray Mahallesi Sağlık Caddesi Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, Çapakçur Viyadüğü Bulvarı ve Sağlık Caddesinin kesiştiği yerden Sağlık Caddesi Zambak Sokağın kesiştiği yer arasında kalan alan. KentPark Yanı Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı, 1509. Cadde ve Rıfat Hisarcıklıoğlu Caddesinin kesiştiği yer ile 1509. Cadde ve Bedri Tuğ Caddesi'nin kesiştiği yer arasında kalan (Kentpark yanı) alan."



Ayrıca 2026 yılı içerisinde il merkezi ile merkeze bağlı beldelerde afiş, ilan ve pankart asılacak yerler de açıklamada yer aldı.







