        Bingöl Haberleri Bingöl'de "Türk Havacılık Tarihi ve TUSAŞ" konulu konferans düzenlendi

        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk, "2004 yılı Türk havacılık ve savunma sanayisi için önemli bir milattır. Çünkü artık ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretme iradesi ortaya konmuştur. Bu çok kıymetli bir iradedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Öztürk, Bingöl Üniversitesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türk Havacılık Tarihi ve TUSAŞ" konulu konferansa katıldı.

        Konferansta Türk havacılık tarihi ve savunma sanayisinin gelişim sürecine ilişkin sunum yapan Öztürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin 740 bin metrekaresi kapalı 4 milyon metrekarelik alanda faaliyet yürüttüğünü ve çalışan sayısının 16 bin 500 olduğunu belirtti.

        Öztürk, şöyle konuştu:

        "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Daha yolun başındayız. Ürünlerimizi 'yerli ve milli' üretelim diye bir karar alındı. Türk savunma sanayisi tamamen değişti. 2004 yılı Türk havacılık ve Savunma Sanayisi için önemli bir milattır. Çünkü artık ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretme iradesi ortaya konmuştur. Bu çok kıymetli bir iradedir."

        Öztürk, Türkiye’nin havacılık alanında elde ettiği tecrübeye dikkati çekerek, bu alanda sağlanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

        Bilgi birikimi ve tecrübenin zamanla büyük projelere dönüştüğünü dile getiren Öztürk, "Göktürk, TÜRKSAT 6A, ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi projeler ortaya çıktı. Bu, memleketimizin başarı hikayesidir." dedi.

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de TUSAŞ'ın Türk havacılığının tarihsel gelişimi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

        TUSAŞ'ın uçaklardan helikopterlere, insansız hava araçlarından uydu sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini belirten Çelik, kurumun yalnızca üretim yapan bir yapı olmadığını, aynı zamanda bir fikrin, bir idealin ve özgüvenin adı olduğunu ifade etti.

        Programa, Bingöl Valisi Cahit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulahakim Koçin ile Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
