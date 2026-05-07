Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, 68 sentetik hap, bir miktar esrar ve metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

