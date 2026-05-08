Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kiğı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

