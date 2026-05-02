Bingöl'de "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

Bingöl'de görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarında görevli basın sorumlularına yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı.



Bingöl Basın Konseyi himayesinde, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen eğitimde, basın mensuplarının dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamaları ve yapay zeka teknolojilerini etkin kullanabilmeleri amaçlanıyor.



Uzman eğitmen Gökhan Su tarafından verilen eğitimin ilk gününde, prompt kullanımı, yapay zekanın geçmişten bu yana gelişim süreci ve yapay zeka araçlarının kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.



İki gün sürecek eğitim boyunca medya çalışanlarının, dijital araçları kullanarak daha hızlı ve nitelikli içerik üretme kapasitelerinin artırılması planlanıyor.



Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

