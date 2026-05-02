        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

        Bingöl'de "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

        Bingöl'de görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarında görevli basın sorumlularına yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Bingöl'de "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

        Bingöl'de görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarında görevli basın sorumlularına yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı.

        Bingöl Basın Konseyi himayesinde, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen eğitimde, basın mensuplarının dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamaları ve yapay zeka teknolojilerini etkin kullanabilmeleri amaçlanıyor.

        Uzman eğitmen Gökhan Su tarafından verilen eğitimin ilk gününde, prompt kullanımı, yapay zekanın geçmişten bu yana gelişim süreci ve yapay zeka araçlarının kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        İki gün sürecek eğitim boyunca medya çalışanlarının, dijital araçları kullanarak daha hızlı ve nitelikli içerik üretme kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

        Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

