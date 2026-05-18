Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler, ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler, ilgi odağı oldu.

        Boncukgöze Yaylası'nın farklı noktalarda yoğun şekilde görülen ters laleler, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleleri görebilmek için taşlı ve toprak yolu aşarak yaylaya ulaşıyor.

        Ters lalelerin bulunduğu alanda piknik yapan ziyaretçiler, manzaranın ve temiz havanın tadına varıyor.

        Ziyaretçiler, doğaya renk katan ters laleleri cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

        Karlıova'da öğretmenlik yapan ziyaretçilerden Sercan Kılıç, AA muhabirine, "Eşimle ilk defa ters laleleri görmeye geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir doğa olayı. Hava da bugün çok güzel. Bizim için çok keyifli bir gün. Buranın keyfini tarif etmek gerçekten çok zor. Buraya gelirken böyle bir ortamla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz ve çok keyifli." dedi.

        - "Sahip olduğumuz güzellikleri korumamız lazım"

        Karlıova ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni ve fotoğraf tutkunu Enver Kayar da ters lalelerin 1-2 haftalık ömrünün bulunduğunu ve bu süreyi kaçırmamak için yaylaya çıktığını dile getirdi.

        Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu anlatan Kayar, fakat ulaşım açısından zorluk yaşadıklarını belirtti.

        Kayar, yollarda iyileştirme yapılması durumunda bölgenin daha fazla ziyaretçi çekeceğini ve bunun bölgeyi turizm açısından canlandıracağını dile getirdi.

        Bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin çevreye çöp atıp çiçeklere zarar verdiğini anlatan Kayar, "Sahip olduğumuz bu güzellikleri korumamız lazım. Zaten iki haftalık bir ömrü var. Buraya gelip bu güzelliği temiz hava ve manzara eşliğinde yaşamak çok daha mantıklı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri görücüye...
        Üniversite öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri görücüye...
        Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
        Kartal, ayı ve yavrularını takip etti; o anlar dronla görüntülendi
        Kartal, ayı ve yavrularını takip etti; o anlar dronla görüntülendi
        Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar dron ile görüntülendi
        Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar dron ile görüntülendi
        Bingöl'de iki araç çarpıştı: 9 yaralı
        Bingöl'de iki araç çarpıştı: 9 yaralı
        Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı