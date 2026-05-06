        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü

        RIDVAN KORKULUTAŞ/METİN DERE - Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi İlhami Kocaeli, bir süre ayrı kaldığı eşine duyduğu özlemle taşı sanata dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Çat'ın Karaca köyünde çiftçilik yapan, 4 çocuğu ve 4 torunu bulunan Kocaeli'nin eşi Dağgül Kocaeli (60), yaklaşık 2 yıl önce ikiz torunlarının doğumu nedeniyle oğluna ve gelinine destek olmak için Tekirdağ'a gitti.

        Evinde yalnız kalan Kocaeli, 6 ay boyunca ilk kez ayrı kaldığı eşine büyük özlem duydu.

        Karaca köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kaşıklı köyüne traktörüyle gezmeye giden Kocaeli, arazide gördüğü bir kum taşını alıp evine götürdü.

        Hobi amaçlı bu taşı şekillendirmeye karar veren Kocaeli, taşa ilk olarak eşinin yüzünü nakşetti.

        Zamanla bu çalışmayı sanata dönüştüren Kocaeli, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olmasına rağmen taşları kazma yardımıyla topraktan çıkararak traktörüyle köyüne taşıyor.

        Kocaeli, balta, keser, demir testeresi, bıçak ve eğe gibi aletleri kullanarak taşları adeta sanat eserine dönüştürüyor.

        Taşa kartal, Çifte Minareli Medrese, deve kuşu gibi figürleri işleyerek 160'a yakın eser hazırlayan Kocaeli'nin dededen kalma yarım asırlık müstakil evinin bahçesi, sergilenen eserlerle adeta açık hava müzesini andırıyor.

        Müzik yeteneği de bulunan Erzurumlu çiftçi, taş eserlerin bulunduğu bahçesinde bağlama çalarak, türküler seslendiriyor.

        - "Gençlere örnek olmak için sergi açmak istiyorum"

        İlhami Kocaeli, AA muhabirine, eşiyle 41 yıldır evli olduklarını belirterek, eşinin oğlunun yanına gittiği dönemde çok sıkıldığını, ona çok özlem duyduğunu söyledi.

        Bu süreçte traktörüne binerek gezi amaçlı Kaşıklı köyüne gittiğini anlatan Kocaeli, doğada bulduğu ilk taşı işlemeye karar verdiğini belirtti.

        Kocaeli, eşine duyduğu özlem, torunlarının dünyaya gelmesinden duyduğu sevinçle taşı işlemek, zamanını bu şekilde geçirmek istediğini ifade ederek, eşini bir prensese benzeterek yüzünü taşa işlediğini anlattı.

        Kendisi için hobi olan bu sanatla yaklaşık 160 taş eser hazırladığını belirten Kocaeli, taşların şeklinin ise orijinal olduğunu aktardı.

        Kocaeli, "Erkek ve kadın figürlerini kafamda işleyerek yaptım. Kartal, Çifte Minareli Medrese, Atatürk, deve kuşu figürlerini internete bakarak yaptım. Bazen yabancılar yolu şaşırıp buraya geliyorlar, kapının önünde duruyorlar, merak edip bakıyorlar. Türk bayrağım da sürekli burada dalgalanıyor. Öbür dünyaya hiçbir şey götüremiyorsun. Sadece 2 metrelik kefen götüreceksin. Ondan dolayı elimden geldiğince iyi davranmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorum." dedi.

        Yazı yazmayı, resim çizmeyi, bağlama çalıp türkü söylemeyi de çok sevdiğini anlatan Kocaeli, "Gençler belki bunları bir sergide görürse 'İlhami hoca 60 yaşında kalkmış bu işe başlamış, bu işi başarmışsa bizler genç yaşımızda daha güzel bir seviyeye gelme imkanımız olur.' diye düşünürler. Gençlere biraz örnek olmak için sergi açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "'Yalnız kalmışım, sensiz yapamıyorum' diye beni arıyordu"

        Dağgül Kocaeli de Tekirdağ'da olduğu süreçte eşinin kendisini çok özlediğini belirtti.

        Eve geldiğinde bu eserlerle karşılaştığını anlatan Kocaeli, "Çok şaşkınlıkla izledim. Bu eserleri yapmak öyle her baba yiğidin harcı değildir bence, maşallah. O zaman 'Yalnız kalmışım, sensiz yapamıyorum.' diye beni arıyordu. Geldim ki bu taşları yapmış, kendini taşlara vurmuş. Şu anda da hiç yüzüme bakmıyor ya." dedi.

        İlhami Kocaeli de eşinin bu sözü üzerine, "Şu anda senin sevgini bu taşa işliyorum ya." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

