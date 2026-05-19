Karlıova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şiirlerin okunduğu, sporcuların ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, bayrak gösterisi sunuldu, türküler seslendirildi.
Etkinlikte, çeşitli yarışmalarda derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol ile kamu kurumların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.