Karlıova'da ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.



Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Yarışmaya, 4. sınıf öğrencileri katıldı.



Kaymakam Abdulselam Bıçak ve kurum müdürlerinin de izlediği yarışmada, 11 Mart İlkokulu birinci, Kargapazar İlkokulu ikinci, 15 Temmuz İlkokulu üçüncü, Toklular İlkokulu dördüncü, Kale İlkokulu ise beşinci oldu.



Kaymakam Bıçak, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

