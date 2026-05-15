Karlıova'da KÖYDES encümen üyeliği seçimi yapıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında encümen üyeliği seçimi yapıldı.
Kaymakam Abdulselam Bıçak başkanlığında Öğretmenevi'nde yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
2025 yılı faaliyet raporunun okunmasının ardından, başkanvekilliği ve muhtar encümenliği için oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İbrahim Tutar ve Ferit Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenliğine seçilirken, muhtar encümenliği seçiminde ise Viranşehir muhtarı Gürsel Kaya ve Göynük muhtarı Salih Kadir seçildi.
Kaymakam Bıçak, oylama sonucunda encümen üyeliğine seçilenleri tebrik ederek, seçimin ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
