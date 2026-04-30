Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Karlıova'da öğrencilerden eTwinning Projesi kapsamında doğaya katkı

        Karlıova'da öğrencilerden eTwinning Projesi kapsamında doğaya katkı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, eTwinning Projesi kapsamında "Yeşil Kalkan" isimli çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 18:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, İspanya, Hırvatistan ve İtalya ortaklığında yürütülen eTwinning projesi kapsamında Dörtyol Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde erozyona karşı Yeşil Kalkan inşa edecek.

        Projenin kurucusu Dörtyol Ortaokulu öğretmeni Osman Önder, öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla çalışarak dijital ve kültürel becerilerini geliştirdiklerini belirtti.

        Okul Müdürü Emrah Sünbül de okullarının bu anlamlı ve uluslararası projeye öncülük ve ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Bingöl'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Bingöl'de PNL yöntemiyle böbrek taşı tedavisinde sevkler azaldı
        Bingöl'de PNL yöntemiyle böbrek taşı tedavisinde sevkler azaldı
        Bingöl için sağanak yağış uyarısı
        Bingöl için sağanak yağış uyarısı
        Bingöl'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
        Bingöl'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
        Bingöl'de heyelan yolu kapattı
        Bingöl'de heyelan yolu kapattı
        Bingöl'de ters laleler görsel şölen sunuyor: Koparmanın cezası 700 bin TL
        Bingöl'de ters laleler görsel şölen sunuyor: Koparmanın cezası 700 bin TL