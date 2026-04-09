Karlıova'da öğrencilerden polislere ziyaret

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki kreş öğrencileri, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, ziyarette bulundu. Öğrencileri kapıda karşılayan polisler, çocukları hizmet binasında gezdirerek, birimleri tanıttı. Emniyet bünyesindeki araçların tanıtıldığı ziyarette, çocuklar polis araçlarıyla kreşe bırakıldı.

