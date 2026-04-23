Solhan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 23.04.2026 - 14:04 Güncelleme:
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Solhan Spor Salonu'nda devam etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi tarafından yapılan konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.
