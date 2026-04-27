Yedisu'da öğrencilere diş fırçası desteği

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde öğrencilere diş fırçası desteğinde bulunuldu. Hayırsever iş insanı Doğan Gökalp tarafından öğrencilerin ağız ve diş sağlığına katkı sunmak amacıyla 450 öğrenciye diş fırçası dağıtıldı. Çocukların sağlığını önemsediklerini ifade eden Gökalp, "Öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığına katkı sunmak istedik." dedi.

