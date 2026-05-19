Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.





Program, Selçuklu Çarşısı'ndan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'na kadar yapılan Gençlik Yürüyüşü ile başladı.



Spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim sergisi gezildi, sporcular jimnastik, güreş ve voleybol gösterisi sundu.



Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Ahlat Kaymakam Refiki Kürşat Yelli, Ahlat Belediye Başkan Vekili Şefik Ak, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

