        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis merkezli "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı

        Bitlis merkezli 6 ilde yapılan "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşını dolduran kişilerin IBAN'ları üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde ettikleri paraları aklamaya çalışan 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Bitlis merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'inin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 3 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

