        Bitlis'te ciple tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bitlis'te ciple tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde ciple tırın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Tatvan-Van kara yolu Bolalan köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 25 AP 091 plakalı ciple 63 AFJ 946 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri çocuk 6 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

