Bitlis'te ciple tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ciple tırın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.



Tatvan-Van kara yolu Bolalan köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 25 AP 091 plakalı ciple 63 AFJ 946 plakalı tır çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan biri çocuk 6 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

