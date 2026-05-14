Bitlis'te doğayla bütünleşen taş evler ilkbaharda fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların yamaçlarına ve vadilere inşa edilen asırlık taş evler, doğayla bütünleşen manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.





İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler, yılın her döneminde farklı manzaraya bürünüyor.



Yıllar önce inşa edilen ve yöre halkının doğal yaşamından izler taşıyan evler, bugünlerde doğanın canlanması ve kar örtüsünün kalkmasıyla seyirlik manzaraya sahne oluyor.



Köye giden fotoğraf tutkunları da köydeki yaşamı ve doğayla bütünleşen taş evleri görüntülemeye çalışıyor.

