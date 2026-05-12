Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi.

        Bitlis Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığının ev sahipliğinde Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çalıştayda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, programa katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.


        Çalıştayın Ahlat ve ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Aykaç, "2 yıl önce Divriği Kaymakamlığı görevindeyken orada Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Ahlatlı Hürrem Şah tarafından 15 senede yapıldığını öğrendim. Yani Ahlat taş işçiliği sadece Ahlat ve Bitlis ile sınırlı değil. Anadolu'nun birçok noktasında vücut bulmuş." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen ise Ahlat taş işçiliğini korumak ve yaşatmak için alınacak tedbirleri istişare etmek için toplandıklarını belirtti.

        "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"ni, pandemi döneminde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydettirdiklerini anlatan Erkmen, şöyle konuştu:


        "Pandemi döneminin sıkıntıları sebebiyle beklediğimiz etkiyi oluşturamadık. Türkiye'nin ilk taş işçiliğini UNESCO'ya kaydettirdik. Dünyadaki örnek birkaç unsurdan biridir. UNESCO tarafından bu alınan payenin devam ettirilmesini sağlamak için böyle bir toplantı yapmamız son derece önemliydi. Buradan aldığımız sonuçları biz UNESCO'ya rapor olarak sunacağız. Sunmamız gerekiyor zaten böyle bir zorunluluğumuz da var. Bu anlamda hep birlikte unsurun geçmişinden ziyade bugüne odaklanan bir perspektifle hangi koruma çalışmalarını gerçekleştirebiliriz. Bunları not alacağız."

        Yapılan konuşmaların ardından Ahlat taş işçiliği geleneğinin mevcut durumu, geleneksel bilgi aktarımı ve usta-çırak ilişkisinin sürdürülebilirliği, kullanılan ham maddenin temini, geleneksel motiflerin korunması ve farkındalık çalışmalarına ilişkin konular ele alındı.


        Sunumların yapılması ve karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden çalıştaya Ahlat Belediye Başkan Vekili Şefik Ak, Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer, akademisyenler, araştırmacılar, taş ustaları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Grönland için yeni adım
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı
        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi
        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu
        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...
        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...