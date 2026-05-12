Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi.



Bitlis Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığının ev sahipliğinde Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Çalıştayda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, programa katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.





Çalıştayın Ahlat ve ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Aykaç, "2 yıl önce Divriği Kaymakamlığı görevindeyken orada Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Ahlatlı Hürrem Şah tarafından 15 senede yapıldığını öğrendim. Yani Ahlat taş işçiliği sadece Ahlat ve Bitlis ile sınırlı değil. Anadolu'nun birçok noktasında vücut bulmuş." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen ise Ahlat taş işçiliğini korumak ve yaşatmak için alınacak tedbirleri istişare etmek için toplandıklarını belirtti.



"Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"ni, pandemi döneminde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydettirdiklerini anlatan Erkmen, şöyle konuştu:





"Pandemi döneminin sıkıntıları sebebiyle beklediğimiz etkiyi oluşturamadık. Türkiye'nin ilk taş işçiliğini UNESCO'ya kaydettirdik. Dünyadaki örnek birkaç unsurdan biridir. UNESCO tarafından bu alınan payenin devam ettirilmesini sağlamak için böyle bir toplantı yapmamız son derece önemliydi. Buradan aldığımız sonuçları biz UNESCO'ya rapor olarak sunacağız. Sunmamız gerekiyor zaten böyle bir zorunluluğumuz da var. Bu anlamda hep birlikte unsurun geçmişinden ziyade bugüne odaklanan bir perspektifle hangi koruma çalışmalarını gerçekleştirebiliriz. Bunları not alacağız."



Yapılan konuşmaların ardından Ahlat taş işçiliği geleneğinin mevcut durumu, geleneksel bilgi aktarımı ve usta-çırak ilişkisinin sürdürülebilirliği, kullanılan ham maddenin temini, geleneksel motiflerin korunması ve farkındalık çalışmalarına ilişkin konular ele alındı.





Sunumların yapılması ve karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden çalıştaya Ahlat Belediye Başkan Vekili Şefik Ak, Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer, akademisyenler, araştırmacılar, taş ustaları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
































