Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor

        Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor

        Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 20:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor

        Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.


        Türkiye'de pilot il olarak belirlenen 5 ilden biri olan Bitlis'te, Valilik, Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi, Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle Bitlis Kent Ormanı'nda program düzenlendi.


        "Köklerinde Hayat Var" sloganıyla organize edilen programda çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakılması amacıyla fidan dikildi.

        Proje kapsamında kentte toplamda 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

        Kurumların işbirliği içinde anlamlı bir hizmet gerçekleştirdiğini belirten Karakaya, "İnancımızda fidan dikmek önemli. İnancımıza göre yarın kıyamet kopacak olsa dahi ağaç dikmek tavsiye edilir. Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ormansız bir toprağın vatan olamayacağını ifade etmiştir. Ecdadımız yeşile ve ormana büyük değer vermiştir. Kadim şehrimiz Bitlis'e ağaçlar, çiçekler ve her türlü güzellik yakışır." diye konuştu.

        İl Müftüsü Kadir Koçak ise insanın yeryüzünü koruma ve imar etme sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, yaşanılan çevreyi ağaçlandırmanın ve yeşillendirmenin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vefa Akdoğan, Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Türkiye'de Hak Arama Yolları Paneli" düzenlendi
        Bitlis'te "Türkiye'de Hak Arama Yolları Paneli" düzenlendi
        Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü
        Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı