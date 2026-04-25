        Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

        Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

        ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda uygulamalı eğitimlerle mesleği öğrenen kadınlar, iş hayatına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

        ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda uygulamalı eğitimlerle mesleği öğrenen kadınlar, iş hayatına hazırlanıyor.

        Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca iş hayatına hazırlanmak isteyen kadınlar için "Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi İçin Ekipman Sağlanması Projesi" başlatıldı.

        Japonya Büyükelçiliğince Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında destek verilmesi kararlaştırılan proje için İlçe Halk Eğitimi Merkezinde kadınların mesleki eğitim alacağı atölyeler oluşturuldu.

        Haftada 5 gün merkezde açılan tekstil kursuna katılan 50 kadın kursiyere, dikiş makinesi kullanımı, overlok, elbise tasarımı, kesim, nakış ve dikim konularında mesleğin incelikleri öğretiliyor.

        Atölyelerde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına hazırlanan kadınların, ilerleyen süreçte tekstil atölyelerinde istihdam edilmesi amaçlanıyor.

        - "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak"

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Gürbüz, AA muhabirine, kursun kadınların sosyalleşmesi ve ekonomik hayata katılması için önemli olduğunu söyledi.

        Eğitimlerle kadınları geleceğe hazırladıklarını anlatan Gürbüz, "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak. Burada verdiğimiz eğitimlerle daha sonra Ahlat'ta açılacak tekstil atölyelerinde iş imkanı sağlayacağız. Kadınların gelişimi ve evlerine ekmek götürmeleri açısından çok güzel bir proje. Proje kapsamında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Kursiyerlerimizle eğitime devam edeceğiz." dedi.

        Avrupa standartlarında iş yerlerine dönüştürülecek olan atölyelerde isteyen kursiyerlerin istihdam edilebileceğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Kadınların istihdamına yönelik bu proje kapsamında eğitimler devam ediyor. Kadınlara istihdam sağlamak için çabalıyoruz. Kadınlarımız burada sosyalleşiyor. Bir arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, işimizi yapıyoruz. Talep çok var. Şu anda 50 kayıtlı öğrencimiz var ve kayıt almaya da devam ediyoruz. Tekstil anlamında overlok ve sanayi makinesi kullanımı, dikiş, nakış, her türlü eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz buradan çıktıklarında tekstilde çalışabilecek kadar donanımlı olacaklar."

        - "Bu kursun bize çok katkısı oldu"

        Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Şafak Yam, "Çok güzel şeyler öğrendik. Elbiseler diktik. Güzel kıyafetler dikmeye başladık. Hatta ustalaştık diyebiliriz çünkü giysi dikmek için talep alıyoruz, tadilat işlerini yapabiliyoruz. Kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından bu kurs çok verimli ve iyi oldu." dedi.

        Annesiyle kursa katılan Suna İşler de "Açıldığı günden beri annemle geliyoruz. Bu kursun bize çok katkısı oldu. En azından bir şeyler öğrendim ve belgem oldu. Kursta tüm eğitimleri aldıktan sonra dışarıda çalışmayı planlıyorum." diye konuştu.

        Kursiyer Mahiye İşler ise "Ev hanımıyken burada bütün makineleri, kesmeyi, biçmeyi ve dikmeyi öğrendik. Birkaç ay öncesine kadar ev hanımıydım. Şu an üretime katkı sağlayabilecek kadar bilgiye, donanıma sahibim​​​​​​​. Bu eğitim bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bitlis'te dereye düşen çocuk boğuldu
        Bitlis'te dereye düşen çocuk boğuldu
        Bitlis'te dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        Bitlis'te dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        "Baharın habercisi" leylekler Bitlis'teki yuvalarına dönmeye başladı
        "Baharın habercisi" leylekler Bitlis'teki yuvalarına dönmeye başladı
        Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı
        Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Bitlis'te ziyaretlerde b...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Bitlis'te ziyaretlerde b...