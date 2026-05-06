Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Belediye önünde gerçekleşen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerindeki dövizlerle yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti.

        Vali Ahmet Karakaya, durdurulan araç sürücülerine broşür dağıtarak trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Karakaya, basın mensuplarına, trafik güvenliği konusunda herkese büyük görev düştüğünü söyledi.

        Trafikte bir anlık hatanın birçok insanın hayatını olumsuz etkileyebildiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerekiyor. Maalesef trafikte çok sayıda can kaybı yaşanıyor, birçok kişi engelli kalabiliyor. Tüm Bitlisli hemşerilerimizden trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. 'Bir kural, bir ömür' diyoruz. Trafik Haftası'nı kutluyoruz. Emniyet, jandarma, karayolları ve belediye ekiplerimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

        Daha sonra Mevlana Parkı'na geçen kortej, jandarma ve emniyet trafik ekiplerince kurulan stantları gezdi.

        Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi
        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor
        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı