Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Belediye önünde gerçekleşen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerindeki dövizlerle yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti.



Vali Ahmet Karakaya, durdurulan araç sürücülerine broşür dağıtarak trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Karakaya, basın mensuplarına, trafik güvenliği konusunda herkese büyük görev düştüğünü söyledi.



Trafikte bir anlık hatanın birçok insanın hayatını olumsuz etkileyebildiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:



"Bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerekiyor. Maalesef trafikte çok sayıda can kaybı yaşanıyor, birçok kişi engelli kalabiliyor. Tüm Bitlisli hemşerilerimizden trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. 'Bir kural, bir ömür' diyoruz. Trafik Haftası'nı kutluyoruz. Emniyet, jandarma, karayolları ve belediye ekiplerimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."



Daha sonra Mevlana Parkı'na geçen kortej, jandarma ve emniyet trafik ekiplerince kurulan stantları gezdi.



Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

