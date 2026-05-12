Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı

Bitlis Yeşilay Şubesi personeli ve gönüllüleri, Hizan ilçesinde öğrencilere yönelik farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı.



Hizan'a giden görevliler ile gönüllüler, Merkez Şehit Öğretmen Abdurrahman Özbağrıaçık İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.



Farkındalık çalışması kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliğini gerçekleştiren Yeşilay ekibi, yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.



Etkinliğe katılanlar daha sonra Gayda bölgesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş yaptı.

