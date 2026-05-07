Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Bitlis'ten Erzurum'a hareket etti

Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen ekip buradaki etabı tamamlayarak Erzurum'a hareket etti.





Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup dün Ahlat'a ulaşarak geceyi burada geçirdi.



Bugün tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bir araya gelen gruptakiler, araçlarıyla tur atıp fotoğraf çektikten sonra Erzurum Palandöken'e doğru yola çıktı.



Burada kısa bir açıklama yapan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, yaklaşık 2 haftadır hep yağmurlu havada yol gittiklerini, bugün ilk defa böyle güzel bir havada yola çıkacaklarını belirtti.



Ahlat'ta kısa bir aksiyon sürüşü yaptıklarını anlatan Serin, "Buradan da hep birlikte Erzurum'a doğru yola çıkacağız. Yarın Palandöken'de bulunacağız, oradan ise Kars'a geçeriz." diye konuştu.



Portekiz'den gelen Franck Rodriguez ise küçük olmasına rağmen kentte çok büyük potansiyel gördüğünü dile getirerek, "Bundan sonra gideceğimiz yerleri de iple çekiyorum. Her yer çok güzel." dedi.

