Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Bitlis'ten Erzurum'a hareket etti

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Bitlis'ten Erzurum'a hareket etti

        Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen ekip buradaki etabı tamamlayarak Erzurum'a hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Bitlis'ten Erzurum'a hareket etti

        Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen ekip buradaki etabı tamamlayarak Erzurum'a hareket etti.


        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup dün Ahlat'a ulaşarak geceyi burada geçirdi.

        Bugün tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bir araya gelen gruptakiler, araçlarıyla tur atıp fotoğraf çektikten sonra Erzurum Palandöken'e doğru yola çıktı.

        Burada kısa bir açıklama yapan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, yaklaşık 2 haftadır hep yağmurlu havada yol gittiklerini, bugün ilk defa böyle güzel bir havada yola çıkacaklarını belirtti.

        Ahlat'ta kısa bir aksiyon sürüşü yaptıklarını anlatan Serin, "Buradan da hep birlikte Erzurum'a doğru yola çıkacağız. Yarın Palandöken'de bulunacağız, oradan ise Kars'a geçeriz." diye konuştu.

        Portekiz'den gelen Franck Rodriguez ise küçük olmasına rağmen kentte çok büyük potansiyel gördüğünü dile getirerek, "Bundan sonra gideceğimiz yerleri de iple çekiyorum. Her yer çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Kevser öğretmen, dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba...
        Kevser öğretmen, dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba...
        Öğrencilerin kurtarmaya çalıştığı yavru kuşu karga kaptı
        Öğrencilerin kurtarmaya çalıştığı yavru kuşu karga kaptı
        "Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi" Ahlat'ta
        "Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi" Ahlat'ta
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı
        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi