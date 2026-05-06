Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı

        Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 21:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis etabı tamamlandı

        Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etabı tamamlandı.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ahlat'a ulaştı.

        Adıyaman'dan yola çıkarak akşam saatlerinde Ahlat'a gelen gruptakiler, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Burada fotoğraf çeken ve süslemeleriyle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceleyen katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekti.

        Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere, yolculuklarının 1,5 ay süreceğini söyledi.

        Arabaların çoğunu Nepal'de yardım kuruluşuna hibe edeceklerini anlatan Serin, şöyle konuştu:

        "Kullandığım aracı ise çekiciyle getirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Bu rotadan üçüncü geçişim ama Ahlat'a daha önce hiç girmedik. Doğubayazıt üzerinden İran'a gidiyorduk. Cumhurbaşkanlığından çıktıktan sonra Aksaray'a vardık. Orada muhteşem bir organizasyonla karşılandık. Orada gerçekten çok güzel misafirperverlik var. Benzinliklerde ücretsiz çay ikram ediyorlar. Bu katılımcılar döndükten sonra gönüllü elçilerimiz olacak. Türkiye'nin yumuşak yüzünü gösterecekler. Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye'den katılımcılar var."

        Ralliye İstanbul'dan katılan Kıvanç Yaralı ise İstanbul'dan Almanya'ya uçakla gittiğini oradan da Bitlis'in Ahlat ilçesine kadar araç kullandığını belirtti.

        Yolculuğun güzel geçtiğini dile getiren Yaralı, "Fiziksel olarak yorgun olsak da Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda olmanın verdiği manevi huzur bizi doyurdu. Açıkçası burada olmak bizi çok mutlu etti. Burada atalarımızın mezarlarını gördük, kültürel mirasımızla tanıştık. İlk defa buradayız. Daha öncesinde ralliye 4 kez katıldım fakat Bitlis'e ilk defa geliyoruz. Harika bir duygu. Umarım herkes bir gün buraya gelerek bu mirası görür." ifadesini kullandı.

        Antalya'dan katılan Mustafa Karakimseliler de rallide üçüncü kez yer aldığını dile getirerek, "Daha önce Doğubayazıt'tan ve Hopa'dan geçtim. Hayatımda ilk defa Ahlat'a geliyorum. Gerçekten çok beğendim. Selçuklu Kabristanı da çok etkileyici. İnşallah tekrar gelirim. Şimdi kısa bir tur oldu ama umuyorum ki daha sonra birkaç günlüğüne Ahlat'a geleceğiz." dedi.

        Ahlat'ta konaklayan gruptakiler, sabah Erzurum Palandöken'e gitmek için yola çıkacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te "Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi
        Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün makine projesi desteklendi
        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor
        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı