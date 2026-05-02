Güroymak Belediyesi, ilkbaharın gelişiyle mesire alanlarında temizlik ve altyapı çalışması başlattı
Bitlis'in Güroymak Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte mesire alanlarında temizlik ve alt yapı çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanlarında çalışma yürütülüyor.
Mesire alanlarında kışın biriken çöp ve molozları temizleyen ekipler, alanlardaki alt yapıyı da iyileştirdi.
Belediye Başkanı Eşref Mutlu, sosyal yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirterek, mesire alanlarında yenileme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
