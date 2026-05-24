Güroymak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Filistin yararına kermes düzenledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güroymak Temsilciliği öncülüğünde Kent Meydanı'nda düzenlenen kermeste hayırseverlerce hazırlanan yiyecekler, getirilen kıyafetler ve el işi ürünleri satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin Filistin halkına ulaştırılacağı bildirildi.

