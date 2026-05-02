Güroymak'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde İsrail'in, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şiirlerin okunduğu, sunumların yapıldığı programda İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı, filoya destek mesajları verildi. Program, Gazze halkı için yapılan duanın ardından sona erdi.

