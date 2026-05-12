Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde lise öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitap haline getirildi.





Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin hayal güçlerini ve yazma becerilerini ortaya koymak amacıyla hikaye yarışması düzenledi.





Öğrencilerin yazdığı hikayeler, "Anadolu'nun Kıyısında Hikayeler Kitabı" adı altında kitaplaştırıldı.



Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Öğrencilerin yazmaya ilgisini artırmak için yarışma düzenlediklerini belirten Güntaç, "Ortaya çıkan eserler bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu hikayeleri kalıcı hale getirmek için kitaplaştırdık." dedi.



Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve hayal güçlerini esere dönüştürmek istediklerini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Serap Uyanık da kitabın öğrenciler ile kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.





Yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Ranasu Taşkın ise "Yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Başta yapamayacağımı düşündüm ancak sürecin ilerlemesiyle kendime inancım arttı. Bu süreçte bana destek olan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.



