Hizan'da 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Akşam saatlerinde stadyum önünde toplanan ilçe sakinleri açtıkları 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılarak marş söyleyen gençler, bayramın coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.