Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi.


        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Biz Buradayız" sergisi açıldı.


        Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen sergide 12 özel öğrencinin öğretmenleriyle hazırladığı ebru sanatı, mozaik, sulu boya, seramik, tuval ve cam boyama çalışmaları sergilendi.


        Serginin açılışını yapan Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam çalışmaları inceledi.

        Koordinatör öğretmen Tamer Okutan, özel gereksinimli öğrencilerin neler yapabildiğini, neleri başarabileceklerini göstermek ve toplumdaki farkındalıklarını ortaya koymak için sergi açtıklarını söyledi.


        Okutan, "Öğrencilerimiz çok istekli ve hevesli. Bu çalışmalar tamamen onların emeği ve başarısıdır. İlçemizde özel öğrenciler adına ilk kez bir sergi düzenleniyor. İlkini gerçekleştirdik." dedi.

        Öğretmenlerden Zeynep Betül Dursun ise öğrencilerin bir yıldır emek verdiğini belirterek, "Her geçen gün yeni etkinliklerle karşımıza geliyorlar. Başlarda etkinlik önerilerini biz sunuyorduk artık kendileri fikir üretmeye başladı. Bu konuda oldukça istekliler. Dilerim bu çalışma herkes için bir başlangıç olur." diye konuştu.

        Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağatay Çakır, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı

        Benzer Haberler

        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu
        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...
        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...
        Masal Treni Tatvan'da miniklerle buluştu
        Masal Treni Tatvan'da miniklerle buluştu
        Bitlis mendereslerinde bahar güzelliği
        Bitlis mendereslerinde bahar güzelliği
        15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağ...
        15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağ...
        Güzeldere Menderesleri baharla birlikte büyüledi
        Güzeldere Menderesleri baharla birlikte büyüledi