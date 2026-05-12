Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi.





Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Biz Buradayız" sergisi açıldı.





Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen sergide 12 özel öğrencinin öğretmenleriyle hazırladığı ebru sanatı, mozaik, sulu boya, seramik, tuval ve cam boyama çalışmaları sergilendi.





Serginin açılışını yapan Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam çalışmaları inceledi.



Koordinatör öğretmen Tamer Okutan, özel gereksinimli öğrencilerin neler yapabildiğini, neleri başarabileceklerini göstermek ve toplumdaki farkındalıklarını ortaya koymak için sergi açtıklarını söyledi.





Okutan, "Öğrencilerimiz çok istekli ve hevesli. Bu çalışmalar tamamen onların emeği ve başarısıdır. İlçemizde özel öğrenciler adına ilk kez bir sergi düzenleniyor. İlkini gerçekleştirdik." dedi.



Öğretmenlerden Zeynep Betül Dursun ise öğrencilerin bir yıldır emek verdiğini belirterek, "Her geçen gün yeni etkinliklerle karşımıza geliyorlar. Başlarda etkinlik önerilerini biz sunuyorduk artık kendileri fikir üretmeye başladı. Bu konuda oldukça istekliler. Dilerim bu çalışma herkes için bir başlangıç olur." diye konuştu.



Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağatay Çakır, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

