Hizan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı. İstiklal Ortaokulu'nca düzenlenen fuarda öğrencilerin, öğretmenleri gözetiminde hazırladığı 11 proje sergilendi. Okul bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuara, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, öğretmenler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.