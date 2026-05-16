İçişleri Bakanı Çiftçi, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.



Bitlis'te ziyaretlerini sürdüren Bakan Çiftçi, Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, kurum amirleri ve partililerle Ahlat'a gitti.



Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Çiftçi, mezarlık girişinde Selçuklu dönemi kıyafetleri giyerek kılıç ve kalkanlarla "saygı nöbeti" tutan Alplerin nöbet değişimini izledi.



Alplerin Türk bayrağı takdim etmesinin ardından mezarlıkta incelemelerde bulunan Çiftçi, Alplerle ve beraberindekilerle fotoğraflar çektirdi.



Duaların edilmesinin ardından mezarlıktan ayrılarak ilçe merkezindeki Akkoyunlu Camisi'nde öğle namazı kılan Çiftçi, daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.



Ziyaretlerinde Çiftçi'ye, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri ve belediye başkanları eşlik etti.

