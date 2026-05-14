Tatvan'da resim sergisi ve robotik kodlama sergisi açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Model Birleşmiş Milletler Konferansı, Resim Sergisi ve Robotik Kodlama Sergisi" düzenlendi.





Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sergiyi gezen Vali Ahmet Karakaya, kendini iyi yetiştiren bireylerin ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi.





Gençleri tebrik eden Karakaya, şunları kaydetti:



"Kendini iyi yetiştirmiş gençler, değerlerinize sahip çıkarak kim olduğunuzu unutmadan global bir düşünce yapısıyla inşallah ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. İhtiyacımız olan şey, daha fazla çalışmak, birbirimizi daha çok sevmek ve farklılıklarımızı zenginlik olarak görmektir. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz çünkü sizlere güveniyoruz."



Etkinliğin koordinatörlüğünü yürüten İngilizce Öğretmeni Pınar Korkmaz ise geleneksel hale getirmek istedikleri etkinlikte öğrencilerin küresel meseleleri İngilizce tartışacağını ifade etti.





Etkinliğe Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

