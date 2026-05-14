Van Gölü sahilinde bisiklet turu düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 kişinin katılımıyla bisiklet turu yapıldı.



Van Gölü'nün Tatvan sahilinde düzenlenen bisiklet turu için Fuar Mahallesi'nde bir araya gelen 200 bisiklet tutkunu, Saray Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.



Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğin sonunda öğretmenevinde başarılı öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.



Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, baharın gelişiyle Tatvan sahilinde gençlerle etkinlik yaptıklarını söyledi.



Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Demirer, şöyle konuştu:



"Gençlerimizi, doğayı korumaya ve spor yapmaya teşvik amaçlı bir farkındalık oluşturduk. Aynı zamanda yıl boyunca ilçemizde ve ülkemiz genelinde düzenlenmiş spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Bugün burada genç sporcularımız ve öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir gün geçirdik. Tüm vatandaşlarımızı ve yetişkinlerimizi de spor yapmaya davet ediyoruz."



Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Çakıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve sporcular katıldı.

