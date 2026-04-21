YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç, hayatına yeni bir sayfa açtı

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaş ortamı nedeniyle uyuşturucu kullanmaya başlayan 23 yaşındaki K.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle 5 yıl süren bağımlılıktan kurtularak hayatına yeni bir sayfa açtı.





Arkadaş çevresinden etkilenerek yıllar önce uyuşturucu kullanmaya başlayan K.K, bu sürede hem kilo kaybı hem de ruhsal sorunlar yaşadı.



İki yıl boyunca destek almadan kendi imkanlarıyla uyuşturucuyu bırakmaya çalışan ancak başarılı olamayan K.K, yine madde kullanmaya devam etti.



Yeşilay'ın paydaş ilişkileri sayesinde 3 yıl önce YEDAM ile yolu kesişen K.K, bağımlılıktan kurtulmak ve yaşadığı kötü günleri geride bırakmak için destek almaya karar verdi.



YEDAM'da 3 yıldır terapi gören ve bir yıldır bağımlılıktan kurtularak kendisine yeni bir hayat kuran K.K, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri YEDAM'a davet etti.



- "Herkese YEDAM'ı tavsiye ediyorum"



Bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan K.K, AA muhabirine, arkadaş çevresinden dolayı uyuşturucu ile tanıştığını ve 5 yıl bağımlılık süreci yaşadığını söyledi.



Üç yıl önce YEDAM'la ve burada görevli personelle tanıştığını anlatan K.K, şöyle konuştu:



"Şu anda düzenli ilerliyoruz. 5 yıl madde kullandım. 2 yıl boyunca destek alamadan bırakmaya çalıştım ancak başaramadım. 3 yıl önce YEDAM'la tanıştım ve bir senedir madde kullanmıyorum. Madde kullandığımda fiziksel olarak zayıflamıştım. Ruhsal olarak da zaten çöküntüdeydim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum."



Aldığı destekler sonrasında bedensel olarak kendisini toparladığını, ruhsal olarak da daha olumlu düşünebildiğini belirten K.K, "Tetikleyici olan şeylere hayır diyebiliyorum. Madde kullandığım için çok pişman oldum. Madde kullanan herkese YEDAM'a müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Ben kurtuldum, herkesin de kurtulmasını isterim. O yüzden herkese YEDAM'ı tavsiye ediyorum." diye konuştu.



- "Ailelere verdiğimiz psikolojik eğitimlerle de danışanların ruhsal süreçlerini olumlu etkiliyoruz"



YEDAM'da görevli psikolog Gizem Açar ise Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak danışanlarla farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirtti.



Stres, kaygı, boşluk hissinin bağımlılığı oldukça tetikleyen duygular olduğunu ifade eden Açar, şunları söyledi:



"Seanslarımızda, terapi süreçlerimizde bunlarla nasıl başa çıkılacağından bahsetmekteyiz. Bağımlılık süreçleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan danışanlarımıza olumsuz bir dönem yaşatmaktadır. Bu sebeple iyileşme sürecinde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan destek olunması gerekir. Bu süreçte aileleri de işin içine katmaktayız. Ailelere verdiğimiz psikolojik eğitimlerle de danışanların ruhsal süreçlerini olumlu etkiliyoruz ve destek veriyoruz."



YEDAM'a 3 yıl önce başvuran danışanla bir terapi süreci geçirdiklerini anlatan Açar, şöyle devam etti:



"Kendi etrafına bağımlılık bir duvar örmüşken, biz de terapide danışanın aslında kendi hayatını yeniden inşa etmesine destek sağladık. Danışanın o duvarı inşa ederken hayatına kattığı yeni küçük pencereler içeriye ışık almasına yardımcı oldu. Her umut bağımlılığa karşı 'artık kontrol bende' diyebilmesine destek sağladı. Şu an danışanımız çok daha kolay şekilde diğer bağımlılıklara da 'hayır' diyebilmektedir."



YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Yaren Mutlu İkizek de 3 yıl önce YEDAM'a başvuran danışanın risk ve ihtiyaç analizini çıkararak bireyselleştirilmiş uygulama planı şeklinde ilerlemeye başladıklarını belirtti.



İlk olarak sorumluluk alma becerileri üzerine çalışılarak danışanının istikrarlı şekilde görüşmelere gelmesinin hedeflendiğini dile getiren İkizek, "Bu sürede arkadaş ilişkilerinin kendisinin madde kullanımının üzerinde rol oynadığı gözlemlendiği için arkadaş ilişkileri, riskli sosyal ağları yeniden düzenleme, hedef belirleme ve yaşadığı çevreyi değiştirme konuları üzerine çalıştık. Şehir dışına yerleştirdiğimiz danışanımız ailesiyle yaşamayı tercih etti. Bu danışanımız üzerinde oldukça olumlu etki etti." diye konuştu.

