Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bitlis'te ilçe kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Yeniden Refah Partisi olarak duruşlarının net olduğunu, kardeşliğe, barışa ve kucaklaşmaya "evet" dediklerini belirtti.



Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan partisinin ilçe başkanlığı 3. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Ahlakın, maneviyatın, ihlas ve samimiyetin, ilim ve irfanın merkezi Bitlis'te ve Tatvan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erbakan, programa katılanlara teşekkür etti.



Milli Görüş'ün, Bitlis ve ilçelerinde yerinin bambaşka olduğunu belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milli görüşün memleketi bu topraklardır. Milli Görüş Lideri Erbakan Hocamız bu toprakların önemini ve değerini bizlere 50 sene boyunca anlattı. Bu bölgenin insanının derdiyle dertlendi, bu bölgeye olan sevgisi ve muhabbeti sadece lafta kalmadı. Birileri konuşurken milli görüş bu coğrafyanın geleceğini değiştirecek temelleri atıyordu. Erbakan Hocamızın sözünü burada tekrar ediyoruz, 'Milli Görüş'ün icraatının ulaştığı yere onların hayalleri bile yetişemez' diyoruz. Milli Görüş geldi. Bitlis'e, Tatvan'a tesisler ve fabrikalar kurdu, istihdam sağlandı. Kalkınmanın yanında önce ahlak ve maneviyatı da ekledi."



"Biz Milli Görüş'üz, Yeniden Refah'la, aynı ruhla yeniden geliyoruz." diyen Erbakan, göreve geldiklerinde borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline geçeceklerini, Bitlis'te yeni fabrikalar açacaklarını ifade etti.



Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erbakan, 1970'lerden itibaren bu bölge insanının, Kürt, Arap ve Zaza'ların haklarını savunduklarını dile getirdi.



Bundan 50 yıl önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini fabrikalarla dolduran zihniyetin Milli Görüş zihniyeti olduğunu anlatan Erbakan, şunları kaydetti:





"1990'lı yıllarda o zor dönemlerde Erbakan Hocamız kimsenin cesaret edemediği dönemde Meclis kürsüsüne çıktı ve bu bölge insanının haklarını savundu. Adaleti, kardeşliği, barışı, İslam kardeşliğini, ümmet kardeşliğini en güçlü şekilde Erbakan Hocamız savundu. Şimdi bize soruyorlar: 'Siz Terörsüz Türkiye sürecine ne diyorsunuz?' Yeniden Refah Partisi olarak duruşumuz net. Biz kardeşliğe, barışa ve kucaklaşmaya 'Evet' diyoruz. Erbakan Hocamızın dile getirdiği şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Türk ile Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne İsrail durabilir. Bizim yolumuz, ölçümüz budur. Ne mutlu Türk Kürt kardeşliğini rehber edinenlere, ne mutlu Allah için birbirini seven Türklere ve Kürtlere. Cenabıallah birlikteliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."



Fatih Erbakan, ilk genel seçimlerde milletin teveccühüyle yeniden partilerini iktidara taşıyacaklarını belirterek, "İnşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı aziz milletimizle birlikte kuracağız. Bitlis'ten bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. İş başa düştü, zafer Milli Görüşçülerindir ve zafer yakındır diyoruz." ifadelerini kullandı.



Tek listeyle yapılan seçimde Yeniden Refah Partisi Tatvan İlçe Başkanı Mehmet Yağız, yeniden başkanlığa seçildi.



Kongreye, partililer, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

