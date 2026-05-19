Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek, kentteki ulaşım çalışmalarını değerlendirdi

        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek, kentteki ulaşım çalışmalarını değerlendirdi

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek, kentteki ulaşım çalışmalarını değerlendirdi

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, şehir içi trafiği rahatlatacak yeni nesil kavşak projeleri ile ilçeler arası ulaşım standardını yükseltecek yol yatırımlarında çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını kaydetti.

        Şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Gölyüzü, Adliye, Üniversite ve Cezaevi kavşakları projelerinde ihale süreçlerinin tamamlandığını aktaran Coşkunyürek, sözleşme aşamasına geçildiğini ifade etti.

        Coşkunyürek, yeni nesil kavşak uygulamalarıyla şehir içi trafik akışının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesinin amaçlandığını belirterek, çalışmaların okulların kapanmasının ardından başlamasının planlandığını anlattı.

        Coşkunyürek, Gerede ile Dörtdivan arasındaki ulaşımı güçlendirecek yol yapım projesinde de ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, yatırımın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforunun artırılması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        Mudurnu Giriş Kavşağı'ndan başlayarak Göynük yol ayrımı üzerinden Göynük'e kadar uzanan 47 kilometrelik yol projesinde de önemli aşamaya gelindiğini aktaran Coşkunyürek, projede ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

        Coşkunyürek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek yatırımlarla şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesinin, ilçeler arasındaki bağlantının güçlenmesinin ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ve tasarruflu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği aktardı.

        Bolu'da ulaşımın rahatlaması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlatan Coşkunyürek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Bolu’muza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü

        Benzer Haberler

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve TÜGVA işbirliğinde "İhtisas Akademi...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve TÜGVA işbirliğinde "İhtisas Akademi...
        Bolu'da 12 bin 500 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi
        Bolu'da 12 bin 500 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi
        Bolu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Bolu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Bolu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 zanlı hakkında işlem yapıldı
        Bolu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 zanlı hakkında işlem yapıldı
        Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı: "Ne kadar çok yemiş"
        Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı: "Ne kadar çok yemiş"
        Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yiğit: F-35'in alınmaması yönünde...
        Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yiğit: F-35'in alınmaması yönünde...