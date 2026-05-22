Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.



Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.



Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesiminin Ankara yönünde araç sayısında kısmen artış gözlendi.



Otoyolun viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.



Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun her iki istikametinde ulaşım normal seyrediyor.



Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.



Öte yandan otoyolun Sakarya ve Düzce kesiminde de zaman zaman araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

